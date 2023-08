Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu produs la un tren de calatori in Gara de Vest din Ploiești a cauzat panica in randul pasagerilor și a mobilizat autoritațile de intervenție. Din fericire, din informațiile preliminare, toți pasagerii s-au autoevacuat in siguranța, ceea ce a permis forțelor de intervenție sa se concentreze…

- Un accident grav a avut loc, sambata, in comuna Fulga, pe DN1 D, județul Prahova, intre trei mașini. Șase persoane au fost ranite. Un grav accident rutier s-a produs, in judetul Prahova, unde trei autoturisme s-au ciocnit, fiind proiectate pe camp. Primele date de la fata locului arata ca 11 persoane…

- Explozia a avut loc in urma unei acumulari de gaze și nu a fost urmata de un incendiu, a transmis ISU Prahova citat de Agerpres.In urma ei, o femeie de 37 de ani a suferit arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala.„Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulari…

- Un incendiu de amploare a izbucnit, in noaptea de luni spre marți, la Manastirea Turnu din localitatea Targșoru Vechi, județul Prahova. 38 de pompieri cu 14 autospeciale au fost mobilizați, incepand cu ora 3.30.

- Update: Soferul decedat este Tony de la Ploiesti, un cunoscut manelist. Iata ce a transmis IPJ Prahova: La data de 22 mai a.c., in jurul orei 1.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați despre producerea unui accident rutier cu pagube materiale. Din cercetari…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața pe DN 1A, in județul Prahova, intre un autoturism și un camion. Șoferul autoturismului a murit.Potrivit IPJ Prahova, accidentul a avut loc pe Centura de Est a municipiului Ploiești la km 81+400 in afara localitații Berceni, sat Moara Noua. CITESTE SI…

- Un accident grav s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN1, in Posada, anunța Centrul Infotrafic.in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata.Cele doua persoane ranite…

- Trei masini parcate in Ploiesti au fost afectate, luni seara, de un incendiu. Focul a pornit de la unul dintre vehicule si s+a extins la celelalte.Pompierii din Prahova au intervenit, luni seara, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o masina, pe o strada din Ploiesti, conform News.ro. CITESTE…