Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi raniti in urma incendiului de vineri, de la Rafinaria Petromidia, care au suferit arsuri si care sunt internati in Bucuresti, se afla in stare stabila, dar sunt in coma indusa. Un al treilea ranit a fost externat, iar al patrulea, internat la Constanta, se afla in afara oricarui pericol, a anuntat…

- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Un barbat care fusese dat disparut a fost gasit mort. Alte patru persoane au fost ranite, una avand arsuri pe 45% din corp. Oamenii din localitațile invecinate au primit mesaj RO-Alert sa ramana in locuințe și sa nu deschida geamurile. …

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat, vineri, ca nu vor fi probleme deocamdata cu stocurile de carburanti, dupa explozia de la Petromidia , pentru ca depozitele nu au fost afectate de incendiu, insa acest lucru depinde de perioada in care rafinaria va fi inchisa, potrivit Agerpres. „Din datele…

- Foto: Explozie la rafinaria Petromidia – Facebook / Adrian Negrescu 15.03: ”In acest moment, incendiul din cadrul instalației este izolat și stabilizat, echipele interne și externe fac eforturi pentru a-l stinge in cel mai scurt timp” – comunicat al Rompetrol Rafinare. 15.00: Noul bilanț al incendiului:…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a prezentat vineri, la amiaza, filmul provizoriu al evenimentelor produse dupa explozia urmata de incendiu la Rafinaria Petromidia deținuta de Rompetrol. Conform DSU, apelul de urgența la 112 a fost dat la ora 12:16, iar in 8 minute pompierii au ajuns la fața…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu, a avut loc, vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia din Navodari. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In urma exploziei, trei persoane au fost ranite, conform IGSU. Unul dintre raniți a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului. Victimele…

- O explozie s-ar fi produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. (sursa foto: romaniatv.net)The post Explozie și incendiu la Petromidia, Navodari! Doi oameni raniți! Autoritațile au activat planul roșu first appeared on Universul argesean…

- FOTO VIDEO| EXPLOZIE și incendiu la Rafinaria Petromidia din Navodari. Doi oameni au fost raniți, iar planul ROȘU a fost activat O explozie s-ar fi produs la Rafinaria Petromidia din Navodari astazi, 2 iulie. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Prefectul județului Constanța, Silviu…