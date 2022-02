Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata pe un pachebot sub pavilion italian, avand la bord 288 de persoane (237 de pasageri si 51 de membri ai echipajului), in timp ce facea legatura intre porturile grec Igoumenitsa si italian Brindisi, a anuntat politia portuara elena, transmit

- Patru oameni au murit, iar un altul este disparut, dupa ce o avalanșa masiva a devastat o zona din Alpii austrieci, la granița cu Elveția, scrie Reuters . avalanșa s-a produs in apropierea orașului Spiss din provincia Tirol. Incidentul a ucis patru persoane, iar o a cincea este disparuta. O alta persoana…

- Garda de Coasta olandeza a trimis barci de salvare si elicoptere pentru a evacua 18 persoane aflate pe o nava intrata in coliziune cu un alt vas in largul coastelor Tarilor de Jos, zona lovita de o furtuna puternica, transmite luni Reuters. Cargoul Julietta D., inregistrat in Malta, care plecase…

- 164 de oameni au murit in total si peste 2.200 de persoane au fost ranite in timpul protestelor violente din ultima saptamana din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii kazah, citate de presa de stat, transmite duminica agenția de presa dpa, conform Agerpres. In Almati, cel mai mare oras…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 produs duminica in orasul Lijiang din provincia Yunnan, sud-vestul Chinei, a provocat ranirea a 15 persoane, relateaza Reuters si Xinhua, conform agerpres. Cutremurul s-a produs la ora 15:02 (07:02 GMT) la o adancime de 10 kilometri, a informat Centrul Retelelor Seismologice…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite marți, intr-un atac armat petrecut la un liceu din Oxford, Michigan, a spus un oficial al șerifului din comitatul Oakland, citat de Reuters, transmite noi.md cu referire la digi24. Din primele informații, cele trei persoane ucise sint…

- O nava, care transporta doua ambarcatiuni de patrulare reconditionate, foste ale Garzii de Coasta a SUA, destinate sa consolideze Fortele maritime ucrainene, a tranzitat sambata stramtoarea Dardanele, dupa ce Ucraina si-a exprimat ingrijorarea ca Rusia ar putea pregati un atac impotriva ei, relateaza…