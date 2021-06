INCENDIU pe strada Unirii din Dej – FOTO Un incendiu a izbucnit astazi, puțin dupa ora 11, pe strada Unirii din municipiul Dej. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o garsoniera. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii dejeni. Se pare ca a fost vorba despre un incendiu minor. Revenim cu detalii! Articolul INCENDIU pe strada Unirii din Dej – FOTO apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 08:50, ca un autoturism s-a rasturnat intr-un rau, in Chiuiești. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj medical, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! Articolul ULTIMA ORA:…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 13:10, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, un autoturism și o autoutilitara sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, producerea unui accident in localitatea Nireș, comuna Mica. Din primele informații, o motocicleta a fost implicata in accident. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj medical,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:20, in municipiul Dej. Evenimentul rutier s-a produs la intersecția strazilor 1 Mai și George Coșbuc. Din primele informații, doua autoturisme au fost implicate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 19, la o pensiune din municipiul Gherla. Din primele informații, incendiul se manifesta la mansarda unei pensiuni de pe strada Dejului din Gherla. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:15, in localitatea Coplean, comuna Cașeiu. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar…