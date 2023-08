Incendiu pe strada Prutului

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și lan de grau, izbucnit in localitatea Movila Banului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ…

- Un baiat de 14 ani și-a pierdut viața in apele Prutului. Acesta se scalda impreuna cu un grup de prieteni, dar a disparut dupa ce a fost luat de curenți. Pompierii i-au gasit trupul neinsuflețit dupa trei ore de cautari.

- In aceasta seara a avut loc un incendiu la un restaurant de pe strada Someșului din Cluj-Napoca, in urma caruia o femeie a ajuns intoxicata cu fum. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara la un incendiu care s-a produs in incinta unui restaurant de pe strada Someșului…

- Pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina la noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala din Maracineni. Potrivit ISU Buzau, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD.…

- Un clujean in varsta de 40 de ani a fost ranit astazi in urma unui accident petrecut pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Corneliu Coposu. In accident au fost…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost solicitați sa intervina, vineri dimineața, la un incendiu care se manifesta la o bucatarie de vara și la acoperișul unei case situate in Catunul Calea Lata, comuna Ciucea. ”Acționam la fața locului cu trei autospeciale și o ambulanța SMURD”, a transmis…

- Un alt incediu a avut loc duminica, pe raza municipiului Cluj-Napoca, unde flacarile au cuprins subsolul unei case de pe strada Ilie Macelaru. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la subsolul unei case situate pe strada Ilie Macelaru.…

- Pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un apartament din Micro XIV. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu stingere, autoscara, descarcerarea și o ambulanța SMURD. Potrivit ISU Buzau, incendiul se manifesta cu ardere mocnita, dar cantitați mari de fum.…