INCENDIU pe strada Hașdeu din Cluj-Napoca! Arde un restaurant – FOTO FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 12:50, la un restaurant situat pe strada Hașdeu din Cluj-Napoca. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma, dar și polițiștii. Potrivit ISU Cluj, incendiul se manifesta la acoperișul unui restaurant. Știre in curs de actualizare… Revenim cu detalii! Articolul INCENDIU pe strada Hașdeu din Cluj-Napoca! Arde un restaurant – FOTO apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

