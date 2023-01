Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bacauani au fost alertați, astazi, pe strada Calugareni din Bacau, la blocul 5, unde a izbucnit un incendiu intr-un apartament la etajul doi. La fața locului a ajuns o autospeciala cu apa și spuma, precum și o platforma cu scara. Incendiul a fost localizat intr-un apartament și stins. Au ars…

- Incendiu la o anexa in Bucium, zona Plopii fara soț. La locul intervenției acționeaza 2 autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor calificat. Nu sunt victime. UPDATE: Incendiul a fost lichidat, suprafața locuinței este de aproximativ 60 de metri patrați…https://www.bzi.ro/incendiu-la-o-locuinta-din-bucium-au-intervenit-pompierii-cu-doua-autospeciale-4604748…

- NOROCOASE… Pompierii militari barladeni au fost solicitați sa intervina pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Barlad, pe bvd. Republicii, nr. 277, bloc I 3. In apartament se aflau in pericol sa arda proprietara și cele cinci pisici ale ei, care au fost…

- In urma cu putin timp s-a produs un incediu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la un apartament situat pe strada Vasile Lupu, din municipiul Iasi. UPDATE Incendiul a fost localizat la etajul 1, apartamentul 4, unde din fericire, nu se afla nimeni. Știre…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Potrivit informațiilor transmise de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la o casa batraneasca din localitatea Vadu Vejei, comuna Tibana. Pompierii ieșeni intervin in forța pentru a lichida incendiul. UPDATE: Incendiul se manifesta la o singura…

- Pompierii din Tanzania se lupta sa stinga un incendiu pe cel mai inalt varf din Africa, Muntele Kilimanjaro, anunța oficialii locali. Incendiul a izbucnit vineri seara de-a lungul uneia dintre cele mai populare rute de alpinism de pe munte. Flacari uriașe și coloane de fum pot fi vazute pe versanți,…

- Pompierii au intervenit, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul unui apartament de pe strada Ion Berindei din Sectorul 2 al Capitalei.„Incendiul s-a produs intr-o camera de 16 metri patrati, cu degajare mare de fum si flacara la nivelul ferestrelor si fatadei exterioare.…

- In urma cu puțin timp s-a produs un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Țuțora. La fața locului se deplaseaza in aceste momente Detașamentului 2 de Pompieri Iași doua autospeciale de intervenție…