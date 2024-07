Stiri pe aceeasi tema

- Accident produs intre doua autocamioane, urmat de incendiu, marți, in Arad. Unul dintre acestea a fost proiectat in alt autotren care circula pe sensul opus. Nu au fost inregistrate victime. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri.

- Traficul este oprit marți pe DN 7 in apropiere de punctul de trecere a frontierei Nadlac I, in județul Arad, dupa un accident in care au fost implicate trei camioane și care a fost urmat de un incendiu. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7 intre localitatea Nadlac și PTF Nadlac…

- Traficul este oprit marți pe DN 7 in apropiere de punctul de trecere a frontierei Nadlac I, in județul Arad, dupa un accident in care au fost implicate trei TIR-uri și care a fost urmat de un incendiu.

- Traficul este oprit marți pe DN 7 in apropiere de punctul de trecere a frontierei Nadlac I, in județul Arad, dupa un accident in care au fost implicate trei TIR-uri și care a fost urmat de un incendiu.

- Ce au transmis autoritațile Traficul prin vama Cenad din judetul Timis a fost complet blocat sambata, in urma unui accident rutier sever pe partea ungara a frontierei, conform informațiilor furnizate de Politia de Frontiera. Presa maghiara relateaza ca accidentul a implicat doua autovehicule care s-au…

- Un copac a cazut, marți dupa-amiaza, pe o mașina care circula pe DN 7, in județul Arad. Traficul este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7 Deva – Arad, in zona localitații Milova, județul Arad. Un copac a cazut pe un autoturism…

- Direcția de Drumuri și Poduri Iași aduce la cunoștința ca in perioada 9-17 iulie se vor desfașura doua transporturi agabaritice pe traseul: NADLAC II PTF – A1 – A11 – CENTURA ARAD – DN 7 – ILIA – A1 – A10 – TURDA – A3 – NADASELU – DN 1F – CLUJ NAPOCA – DN1C […] The post Un transport agabaritic va tranzita…

- Coloane de camioane ce ajung pana la 11 kilometri sunt formate, marti, inainte de principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria din judetul Arad, dupa ce timp de doua zile in tara vecina nu s-a putut intra cu vehicule de peste 7,5 tone, restrictie care a fost ridicata luni seara la ora 23,00,…