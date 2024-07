Un incendiu a izbucnit astazi pe șantierul autostrazii A7, in zona localitații Focșani din județul Buzau. Mai mulți localnici au semnalat incidentul, raportand prezența unui fum dens care se ridica de la locul incendiului. Potrivit informațiilor preliminare, un utilaj de pe șantier a fost afectat in proporție de 30%. Fumul gros a alarmat locuitorii din […] The post Incendiu pe șantierul autostrazii A7: Ard utilajele UMB appeared first on Puterea.ro .