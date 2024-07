Stiri pe aceeasi tema

- Optzeci de pompieri din Romania cu opt autospeciale vor participa, in luna iulie, la un program de prepozitionare a fortelor specializate in stins incendii de padure, pentru a consolida rezilienta autoritatilor franceze, a anuntat IGSU. Scopul programului vizeaza reducerea timpului de raspuns in cazul…

- "In accident a fost implicat un autovehicul de mare tonaj, in interior aflandu-se doar soferul. La sosirea echipajelor de interventie a fost gasita o autocisterna rasturnata in afara carosabilului, conducatorul auto fiind evacuat. Autocisterna era incarcata cu circa 21 tone de GPL\"\", a informat purtatorul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la un autoturism, pe DC 89 intre Ovidiu si Nazarcea. La fata locului intervine Detasamentul Palas cu 1 ASAS si 1 SAJ, transmit reprezentantii ISU Dobrogea.Interventia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati prin apel 112, unde alarma de incendiu a fost pornita la Hotel Majestic, statiunea Mamaia. La fata locului a intervenit Detasamentui Fripis cu autoscara, 1 ASAS, descarcerare, Detasamentul…

- La fata locului intervin pompierii. Pompierii din cadrul Inspectoratului penru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la un autoturism in Constanta, la intrare in Port, Poarta 3.La fata locului intervin pompierii.Interventia este in dinamica.Citeste…

- Noaptea trecuta, dupa ora 21.00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina la un incendiu saivan de oi in Ostrov spre Esechioi . Noaptea trecuta, dupa ora 21.00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina la un incendiu saivan de oi in Ostrov spre Esechioi , transmit reprezentantii…