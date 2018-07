"Garda Sebes intervine cu doua autospeciale, o ambulanta SMURD si opt subofiteri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un elevator apartinand unei societati comerciale de prelucrare a lemnului din Sebes", a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba.

Potrivit unor surse, este vorba despre Holzindustrie Schweighofer.

Nu este pentru prima data cand are loc un incendiu pe platforma industriala respectiva. In toamna anului trecut, scanteile purtate de vant si cazute pe materiale combustibile au dus la izbucnirea unui foc in urma caruia au ars aproximativ 15 tone de…