Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui incendiu produs luni intr-o cladire din statiunea rusa Soci, situata pe litoralul Marii Negre, informeaza site-ul publicatiei The Moscow Times.Serviciile de urgenta din regiunea Krasnodar au anuntat ca incendiul a fost stins dupa aproximativ doua…

- Inundațiile fac prapad in India. Cel puțin 70 de persoane au murit in ultimele 20 zile in nordul statului Uttar Pradesh ca urmare a inundațiilor provocate de ploile musonice foarte puternice, informeaza abc.net, potrivit b1.ro.

- Cel putin o persoana a decedat, iar cel putin alte trei persoane au fost ranite, in urma unui incendiu de vegetatie care a distrus zeci de cladiri in nordul statului american California, fortand mii de oameni sa-si paraseasca locuintele, informeaza site-ul postului ABC News,

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren inregistrate in Filipine, dupa o saptamana de ploi torentiale aduse de trei cicloane tropicale, au informat duminica oficialii locali, citati de DPA. De asemenea, peste 12.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca…

- Cel putin 11 persoane au murit si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe lacul Table Rock din statul american Missouri. Tragedia a avut loc din cauza unei furtuni violente, relateaza Reuters, dpa si AFP.

- Cele mai cautate statiuni de pe litoralul romanesc, in acest sezon, sunt doar trei, iar una dintre ele este cea mai cunoscuta și cea mai cautata. Evident, ne referim la Mamaia, dupa care Eforie Nord si Venus, conform celui mai mare tur operator care vinde vacante la mare. Turistii care se cazeaza in…

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…

- Autobuzul supraaglomerat, care circula cu o viteza mare, de aproximativ 100 km pe ora, s-a rasturnat in statul indian Uttar Pradesh. Potrivit primelor informatii ale politiei locale, autobuzul s-a rasturnat pe linia ferata si a provocat moartea a cel putin 17 persoane. Numarul ranitilor este…