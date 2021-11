Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, la un depozit de cereale al companiei Agricultorul, situat la ieșirea din Onești. Pompierii ISU Bacau intervin cu mai multe autospeciale. Este al doilea incendiu la un uscator de cereale, dupa cel al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La fata locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.Barbatul, cu arsuri pe 60,% din suprafata corpului, a fost intubat si transportat la Spitalul Județean Constanța.Polițiștii Postului de Poliție Lumina efectueaza cercetari in cadrul unui dosar…

- Un incendiu a izbucnit la fondul forestier situat intre zonele Pangarati si Csofronka din judetul Harghita.Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata intr o padure din judetul Harghita. Din primele informatii este afectata o suprafata de aproximativ 5 hectare de exploatare forestiera. Exista pericolul…

- Incendiu in localitatea Sibioara, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, a izbucnit un incendiu intr o casa situata in localitatea Sibioara, pe strada Mihail Kogalniceanu.Misiunea se afla in desfasurare.UPDATEA ars acoperisul…

- Incendiu la fabrica de paine din Satu Nou, judetul Constanta.Pompierii militari din cadrul ISU "Dobrogea" au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii furnizate de salvatori, este vorba un incendiu izbucnit la fabrica de paine din Satu Nou Mircea Voda…

- Incendiu la Medgidia.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in judetul Constanta.Din primele informatii, un incendiu a izbucnit la o butelie, pe strada Dunarii din municipiul Medgidia.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Incendiu in localitatea Lanurile, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, un incendiu a izbucnit la acoperisul unei case, situata in localitatea Lanurile.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Incendiu in Valea Dacilor, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, a izbucnit un incendiu la o casa situata pe strada Berzei din localitatea Valea Dacilor.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...