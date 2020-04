Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de mare amploare a izbucnit ieri seara, in jurul orei 18, la un depozit de semințe din Rascruci. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale pentru stins incendii, din doua subunitați ale ISU Cluj (doua fiind de la detașamentul din Dej), și una a Serviciului…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:35, in localitatea Jucu. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:35, in localitatea Jucu. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 11, in localitatea Iclod. O mașina s-a izbit de un stalp și de gardul unui imobil. Din primele informații, un barbat in varsta 65 de ani, din Borșa (județul Cluj), in timp ce se deplasa pe DN1C, prin localitatea Iclod, inspre Gherla, pe fondul…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:30, in localitatea Apahida, dinspre Jucu. Din primele informații, trei autovehicule au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 17:35, pe centura din Apahida. Din primele informații, o autoutilitara s-a izbit de un parapet, dupa ce a fost lovita, din spate, de un cap tractor. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului…

- Maratonul Resuscitarii este un proiect inițiat de catre medicii si paramedicii voluntari SMURD CLUJ cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj și al Spitalului Clinic

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:10, ca o persoana a fost lovita de tren in Cluj-Napoca. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in zona Someșeni. La fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj,…