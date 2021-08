Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii francezi, care au oprit de vineri propagarea incendiului in Saint-Tropez, pe Coasta de Azur, au facut apel la vigilenta inainte de un episod asteptat de intensificare a vanturilor la sfarsitul acestei saptamani, relateaza AFP. Incendiul, cel mai grav din Franta din acest an, care…

- In plin sezon turistic, Coasta de Azur a fost cuprinsa de flacari, in urma unor incendii de proporții. Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din calea flacarilor care au distrus deja cateva mii de hectare de vegetatie. O persoana a murit si peste 20 au avut nevoie de ingrijiri medicale. Initial,…

- Pompierii francezi s-au luptat in cursul noptii de marti spre miercuri sa tina sub control un incendiu de vegetatie izbucnit pe dealurile din spatele orasului de coasta Saint-Tropez, a declarat un oficial al autoritatilor din regiunea franceza Var, relateaza Reuters. Potrivit oficialului, incendiul…

- Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins regiunea Var, din sudul Frantei. 5.000 de hectare de teren au fost deja arse. Pompierii au facut publice imagini cu cerul de un roșu stralucitor in primele ore ale dimineții de marți.

- Pompierii și salvatorii moldoveni, care au pornit luni la drum în Grecia, pentru a le oferi o mâna de ajutor la stingerea incendiilor violente, au ajuns la locul destinat. „Pe parcursul întregului drum, oamenii ne saluta cu mîinile, iar șoferii ne fac semn și…

- Convoiul format din mașinile de intervenție și suport care a plecat cu 108 pompieri salvatori din Romania a ajuns, sambata, in capitala Greciei, Atena, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Pompierii romani au plecat vineri in Grecia , sa ajute țara in lupta cu incendiile. Ofițerii responsabili…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa mențina un nivel crescut de vigilența in aceasta vara. A doua zi dupa adoptarea unui proiect de lege pentru consolidarea masurilor antiteroriste, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa dea dovada…

