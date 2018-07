Incendiu pe centura Jucu-Apahida! Un autoturism a ars ca o torță – FOTO Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:00, la un autoturism aflat pe centura ocolitoare a localitații clujene Apahida. Potrivit primelor informații, un autoturism a luat foc azi-noapte pe centura ocolitoare a localitații Apahida. Cațiva participanți la trafic, alertați de flacarile uriașe, vizibile de la cațiva kilometri, au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutorul pompierilor. La fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul ISU Cluj, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, dar și polițiștii. Din fericire, nimeni nu a fost ranit,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

