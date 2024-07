Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 iulie 2024, in jurul orei 13:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intre localitațile Cionchești și Rușeni, la o combina agricola. La fața locului s-au deplasat 11 pompieri cu doua autospeciale…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat luni, 27 mai, in jurul orei 15.13, sa intervina la lichidarea unui incendiu izbucnit la o distilerie din localitatea Medieșu Aurit. The post ALERTA ISU SOMEȘ O palincie din Medieș a luat foc de la horn first appeared…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o șura dintr-o gospodarie din localitatea Santau. The post INCENDIU Incendiu la o șura dintr-o gospodarie din localitatea…

- In data de 06.05.2024, in jurul orei 22:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu .... The post JUDEȚUL SATU MARE Incendiu la o casa de pe str. Careiului first appeared on Informatia Zilei .

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Someș” al judetului Satu Mare recruteaza candidati in vederea participarii la concursul organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldesti, sesiunea aprilie - iulie 2024. The post JUDEȚUL SATU MARE ISU Satu Mare recruteaza…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare, prin intermediul Serviciului Resurse Umane desfașoara, pe tot parcursul lunii aprilie, acțiuni de promovare a profesiei militare și recrutare a tinerilor pentru cariera militara. The post RECRUTARE LA SATU MARE Promovarea profesiei…

- Vineri, 5 aprilie, in jurul orei 13:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu, produs la o casa de locuit in municipiul Satu Mare, str. Marașești. The post INCENDIU LA SATU MARE O casa din Satu Mare era cat…

- Miercuri, 3 aprilie, in jurul orei 17:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu, The post INCENDIU IN COMUNA SANISLAU O casa din Marna Noua a luat foc de la un chibrit first appeared on Informatia Zilei .