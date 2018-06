Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- Inspectoratul școlar al Municipiului București a publicat, miercuri, lista gradinițelor de stat din Capitala care raman deschise peste vara. Copiii sunt acceptați, in general, la gradinițe aflate in sectorul in care locuiesc. Sectorul 2 are cea mai scurta perioada in care unitațile de invațamant preșcolar…

- Petrecerea de Ziua Copilului s-a mutat dintr-o gradinița din Capitala direct la spital. Mai mulți copii din București din sectorul 3 au ajuns pe mana medicilor dupa ce au prezentat simptome ale toxiinfecției alimentare. “La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem…

- In aceasta vara, Piața Constituției din București va fi „teleportata” și astfel, toți cei care o vor vizita se vor putea bucura de activitațile specifice unui sat medieval. „Vlaicu Voda” este proiectul pe care Primaria Capitalei prin Teatrul Excelsior il ofera bucureștenilor și nu numai, pentru a sarbatori…

- Jurnalista Sorina Matei face o dezvaluire incredibila: dosarul judecatorului constituțional Toni Grebla s-a bazat, de fapt, pe șantajarea procurorului care il instrumenta. “Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, ca unitatile de invatamant vor fi inchise in Bucuresti vineri, din cauza conditiilor meteorologice. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ…

- Incepand de duminica, 18 martie, pana pe 22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, au avertizat meteorologii. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor cobori din nou pana la limita inghețului și se intorc…

- Seful unui serviciu din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) este cercetat disciplinar in urma unei perchezitii gresite facute, pe 15 februarie, de polițiști din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei…