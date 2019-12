Incendiu pe bulevardul Tomis din Constanta. Degajare mare de fum la o locuinta

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele SC Confort Urban SRL continua sa monteze pavele pe tronsonul delimitat de strada Poporului si strada Nicolae Iorga. Zona a fost modernizata prin amplasarea de borduri noi care vor imbunatati aspectul spatiului public urban.Pentru buna desfasurare a interventiilor, constantenii care locuiesc…

- Un accident rutier s a produs vineri, 13 decembrie, pe bulevardul Tomis din Constanta, in apropiere de Rovere. Un microbuz de pasageri care efectua o cursa speciala, avand numere de Ialomita, a lovit alte doua vehicule aflate in trafic. Din fericire, nu a fost ranita nicio persoana, insa circulatia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis nr. 50. Din primele informatii, salvatorii au intervenit pentru o deblocare de usa. Este vorba despre o persoana cu probleme medicale. Revenim cu detalii.Sursa…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, in zona Dedeman, pe bulevardul Tomis din Constanta, a avut loc un accident rutier.Impactul s a soldat cu o victima, pieton.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pe bulevardul Tomis din Constanta, la intersectie cu strada Poporului, o pubela de gunoi a devenit cunoscuta din pricina mesajelor lasate pe aceasta.Doua coli imense cu doua mesaje au fost amplasate pe una dintre pubelele din centrul orasului Constanta. La parterul blocului din proximitatea pubelei,…

- Pompierii constanteni au intervenit duminica, pe bulevardul Tomis din Constanta, pentru a debloca o usa de apartament.La locul interventiei, au actionat patru militari din cadrul Detasamentului Fripis cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare.Cu mijloacele specifice, salvatorii au deblocat…

- Pentru remedierea unor avarii survenite astazi – 23 septembrie 2019, pe rețeaua de alimentare cu apa din municipiul Constanța, echipele de interventie ale RAJA S.A. au fost nevoite sa restricționeze traficul auto astfel: blocarea strazii Fagetului, tronsonul cuprins intre parcarea blocului ST4 și strada…

- Ieri, tronsonul cuprins intre bulevardul Mamaia si strada Traian de pe bulevardul Tomis municipiul Constanta a fost inchis, in contextul evenimentului "Saptamana europeana a mobilitatiildquo;.Astfel, de sambata, incepand cu ora 18:00, s au interzis oprirea stationarea parcarea autovehiculelor pe tronsonul…