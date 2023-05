INCENDIU pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu: O autoutilitară a luat foc. Intervin pompierii INCENDIU pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu: O autoutilitara a luat foc. Intervin pompierii Un INCENDIU a izbucnit miercuri dupa-masa pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu, unde o autoutilitara a luat foc. Secția de pompieri Sebeș intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o EPA pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

