Incendiu pe acoperișul fostului Hotel Dacia din Satu Mare Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat in aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la hotelul Dacia aflat in reabilitare, in centrul municipiului Satu Mare. Pentru gestionarea situației de urgența la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare incadrat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și echipajul de prim ajutor SMURD B2. Ajunse la fața locului, forțele profesioniste au constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafața… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

