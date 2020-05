Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu care provoaca mari degajari de fum a izbucnit sambata dup-amiaza la o hala industriala de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala. Nu exista victime. Pompierii intervin cu cinci autospeciale. Zona este una industriala, in apropierea nu sunt locuinte.

- In aceasta dimineața angajații IGSU au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-un depozit de pe strada Uzinelor 2 din capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:23.

- Incendiu de vegetație pe strada Cantonului din municipiul Chișinau. Flacarile au izbucnit aseara și au nimicit 1,5 hectare de iarba uscata.Potrivit reprezentanților IGSU, pentru a lupta cu flacarile la fața locului au intervenit doua echipaje de salvatori.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la anexa unei case, produs pe strada Soarelui. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- Un conducator auto a fost surprins in timp ce incalca regulile de circulatie in doar cateva zeci de secunde.Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 11:00, in sectorul centru al Capitalei.

- Un incendiu a izbucnit intr-un apartament de pe strada Milescu Spataru din Capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45.Potrivit primelor informații arderea a izbucnit intr-o odaie a apartamentului, in interiorul careia se afla un barbat in varsta de 70 de ani.

- Incendiu in Capitala. O mașina a fost cuprinsa de flacari pe strada Vadul lui Voda. Despre aceasta a scris un internaut, care a publicat video pe Facebook.La fața locului a ajuns o echipa a pompierilor care a lichidat flacarile in scurt timp.