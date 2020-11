Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General precizeaza, duminica, intr-un comunicat de presa ca „in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii. Procurorii spun ca a fost dispusa necropsia victimelor si patru dintre necropsii…

- Parchetul General precizeaza, duminica, intr-un comunicat de presa ca „in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii. Procurorii spun ca a fost dispusa necropsia victimelor si patru dintre necropsii…

- Procurorii care ancheteaza incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț au stabilit locul din care a izbucnit focul și au inceput audierile in acest dosar. Parchetul General a anuntat ca au fost finalizate patru dintre necropsiile pacientilor decedati si a fost stabilit locul din salon de unde…

- In ceea ce priveste incendiul de la spitalul din Piatra Neamt, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis ca au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț s-au sesizat din oficiu in cazul incendiului care a izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț și au intocmit un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru ucidere din culpa. Cauza a fost preluata de Secția…

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…

- Sectia pentru procurori a CSM a admis solicitarea procurorului Giorgiana Hosu de continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la mai putin de o saptamana de la demisia din functia de procuror-sef al DIICOT."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General) a Laurei Oprean, procuror la parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru o perioada de 6 luni, incepand…