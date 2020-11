Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca demisia managerului Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, Lucian Micu, nu este suficienta, punctand ca ancheta in cazul incendiului de la sectia ATI a acestui spital trebuie sa identifice responsabilii. "Acolo este vorba de pierderea a zece vieti…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat, luni seara, ca demisa managerului Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, Lucian Micu, nu este suficienta. Acesta a mai spus ca ancheta in cazul incendiului de la sectia ATI a acestui spital trebuie sa identifice responsabilii, potrivit Agerpres.„Acolo…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ce a vizitat alaturi de primarul Capitalei, Nicușor Dan, spitalele din București, ca urmare a incendiului din secția ATI a spitalului județean Piatra Neamț, ca demisia managerului nu este suficienta. Citește și: CTP, reacție la scrisoarea virala…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cazul in care, in urma anchetei, se va stabili ca managerul Spitalului judetean de la Piatra Neamt este responsabil de ceea ce s-a intamplat, va trebui sa raspunda cu functia sau penal. "Spun eu, in momentul de fata, ca ancheta va stabili responsabilitatile.…

- 10 pacienți au murit la Piatra Neamț in salonul de la secția ATI curpins de flacari, și ancheta ITM in plina desfașurare acolo a ajuns la primele concluzii legate de posibila cauza a incendiului.Sambata seara, un puternic incendiu a izbucnit la etajul doi al cladirii Spitalului Județean din Piatra Neamț,…

- Managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, Lucian Micu, a scris, duminica, pe Facebook, ca a fost amenajat un salon cu doua paturi de ATI la Unitatea de Primiri Urgente a unitatii sanitare. ‘Am reusit azi noapte, impreuna cu ceilalti colegi ai mei, sa ne concentram pe…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI. Premierul Ludovic…

- Traseul politic al lui Lucian Micu, actualul manager al Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț, a fost unul frecvent intalnit in Romania: a vibrat de interese și a fost insoțit de controverse. Micu a fost, pe rand, om de baza in organizațiile din județul Neamț ale PSD, UNPR și PNL, ca intr-un…