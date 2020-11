Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a fost adus la Bucuresti in cursul nopții de sambata spre duminica și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, luni dimineața, la o unitate medicala din Belgia.

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca o aeronava Tarom este pregatita pentru a-l transfera in strainatate pe medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Decizia va fi luata duminica dimineața la Spitalul Floreasca din București, transmite…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a afirmat ca medicul de garda ranit in incendiul izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt va fi transferat duminica la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia.

- Medicul de garda de la ATI Piatra Neamț, doctorul Denciu, a incercat sa salveze un pacient internat in momentul incendiului, iar acum ambii din in stare critica. Medicul va fi trimis cu o aeronava la Bucuresti in aceasta seara. Potrivit televiziunilor de stiri, medicul va fi trimis duminica…

- N. Tataru: Spitalul din Piatra Neamț, trecut in coordonarea Min. Sanatații Ministrul Sanatații, Nelu Tataru (dr). Arhiva Foto: Sorin Cealera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (14 noiembrie, ora 23:00) - Reporter: Geanina Buftea Realizator: Zece pacienți care erau internați în…

- Incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.Zece persoane au decedat Foto: Arhiva/ IGSU UPDATE 22.15. Pacientii care au surpavietuit incendiului vor fi dusi la Iasi cu ambulante trimise din toate judetele vecine Neamtului Medicul din sectia ATI de la Piatra Neamt care are…

- Medicul de garda de la ATI Piatra Neamt a incercat sa salveze un pacient internat in momentul incendiului, iar acum ambii sunt in stare critica, conform directorului Spitalului Judetean Piata Neamt, Lucian Micu. Medicul va fi transferat cu o aeronava la Spitalul Floreasca.

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…