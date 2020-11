Incendiu Neamţ/Ambasadorul SUA transmite condoleanţe familiilor victimelor Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a transmis condoleante familiilor celor care au pierit in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt si a solicitat arborarea drapelului american in berna, in semn de doliu pentru victime.



"Poporul american deplange astazi alaturi de poporul roman. Salutam curajul angajatilor si al personalului de interventie care a acordat primul ajutor la fata locului, care, fara sa se gandeasca la propria siguranta, s-au repezit inapoi in flacari, pentru a salva pacientii si celelalte persoane care se mai aflau in spital", se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

