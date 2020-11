Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei zile de la tragedia care a avut loc la Piatra Neamț, unde 10 oameni și-au pierdut viața iar alți șapte au fost raniți grav. Pana in prezent, in afara de demisia managerului Spitalului Județean Piatra-Neamț, Lucian-Micu, nimeni nu și-a asumat tragicul incident, in condițiile in care unitatea…

- Conducerea filialei PNL Neamt i-a cerut, marti, demisia lui Ionel Arsene din functia de presedinte al Consiliului Judetean, ca urmare a incendiului de la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta in care 10 bolnavi COVID-19 au decedat. "Domnule Arsene, ati calcat, literalmente, pe cadavre.…

- Coordonatorul filialei Neamt a Pro Romania, Liviu Harbuz, i-a cerut presedintelui CJ Neamt, Ionel Arsene, sa isi asume tragedia de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si sa demisioneze din functie. Intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, Liviu Harbuz a anuntat ca Pro Romania nu va participa…

- Zece pacienți au murit in salonul din secția ATI COVID a Spitalului Județean din Piatra Neamț, care a ars, iar rudele acestora au fost puse sa plateasca taxa de imbalsamare, scrie Observator News. Conducerea spitalului a anunțat ca familiile decedaților sunt scutite de plata taxelor pentru serviciile…

- Situatia dificila in care se afla azi Aeroportul International Iasi nu este efectul direct al pandemiei, ci in principal rezultatul unui management defectuos care a facut ca Iasul, al doilea centru universitar din tara, sa piarda mai multe curse directe si, odata cu acestea, companii aeriene foarte…

- Decizia acestuia ruvine dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul. Managerul Silviu Verzea nu a putut fi contactat, nici prefectul județului…

- Ultimatum de la prefect la președintele CJ Neamț: „In 24 de ore sa-și dea demisia!” Prefectul de Neamț, George Lazar a facut o declarație de presa astazi, 7 octombrie, in curtea Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, pe tema pacienților care stau cu orele afara. Referindu-se la faptul ca situația…

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, miercuri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, sa il demita pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt in termen de 24 de ore sau in caz contrar sa demisioneze el de la conducerea CJ. Reactia prefectului vine dupa ce in spatiul…