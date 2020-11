Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Judetean Neamt si le-a urat celor raniti insanatosire grabnica. "Ambasada Rusiei in Romania isi exprima sincere condoleante rudelor si celor apropiati ai victimelor care au pierit in incendiul de la…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Judetean Neamt si le-a urat celor raniti insanatosire grabnica, relateaza agerpres. "Ambasada Rusiei in Romania isi exprima sincere condoleante rudelor si celor apropiati ai victimelor care au pierit…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la spitalul judetean de la Piatra Neamt si insanatosire grabnica celor raniti, exprimand si "profunda solidaritate" a Frantei in aceste momente dificile. "Transmit sincerele mele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a transmis condoleante familiilor celor care au pierit in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt si a solicitat arborarea drapelului american in berna, in semn de doliu pentru victime. "Poporul american deplange astazi alaturi de poporul…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, duminica, la biserica din Piața Mare a Sibiului, iar la ieșire a declarat ca toți cei din interior s-au rugat pentru victimele incendiului din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piatra…

- Klaus Iohannis a avut o noua reacție dupa incendiul petrecut la Spitalul Județean Neamț. Președintele a facut declarații la ieșirea din biserica. „Este o imensa tragedie ce s-a intamplat la Spitalul din Neamț. Tocmai vin din biserica, unde cu toții ne-am rugat pentru victimele incendiului. Ce pot sa…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis sambata un mesaj omologului sau american, Donald Trump, exprimand speranta ca se va vindeca rapid de coronavirus noteaza Mediafax.Presedintele Chinei, Xi Jinping, si sotia sa, Peng Liyuan, le-au urat sambata insanatosire grabnica lui Donald Trump…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 3, Bogdan Valentin-Bratianu, spune ca iși dorește ca primarul Sectorului 3, Robert Negoița, candidat și el pentru un nou mandat, sa se vindece cat mai repede de coronavirus.„Am citit in presa de problemele de sanatate ale primarului in funcție, Robert…