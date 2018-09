Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu care a devastat duminica noapte Muzeul National din Rio de Janeiro ar fi fost cauzat de un mic balon cu aer cald, din hartie, care a aterizat pe acoperisul cladirii, a declarat luni ministrul Culturii din Brazilia, Sergio Sa Leitao.

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump au facut primele declarații în fața presei, aflându-se la palatul prezidențial din Helsinki. Vladimir Putin a declarat ca a venit timpul sa poarte discuții profunde care…

- Ministrul libian de externe recunoscut de ONU, Mohamed Sayala, a anuntat sambata activarea tratatului de prietenie cu Italia incheiat in 2008 si suspendat in 2011, informeaza AFP si Xinhua. Acordul respectiv permite returnarea in Libia a migrantilor plecati spre Europa din aceasta tara.Black…

- Ministrul francez al Culturii, Francoise Nyssen, si omologul sau britanic, Matthew Hancock, au semnat joi seara la Paris "un aranjament administrativ" in perspectiva unui "imprumut eventual" al Tapiseriei de la Bayeux, o bijuterie de arta medievala cu o valoare inestimabila, informeaza AFP.…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, care a prezentat, recent, a doua etapa a proiectului „Reducerea eroziunii costiere”. Proiectul va costa peste 752 milioane de euro și va avea o garanție de 50 de ani. „In etapa intai avem cinci loturi, respectiv reabilitare a…