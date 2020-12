Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au actionat, luni, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu provocat de un om la strazii la un magazin pentru hrana animalelor si suplimente nutritive din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, la fata locului au…

- PodcasturiIGSU: Recomandari importante in ajunul sarbatorilor de iarna In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", purtatorul de cuvant de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a remarcat ca in fiecare an sunt inregistrate diverse cazuri neplacute, din cauza nerespectarii…

- CHIȘINAU 7 dec - Sputnik. Duminica seara, un apartament de pe strada Nicolae Milescu Spataru din sectorul Ciocana al Capitalei a fost cuprins de flacari. Echipajul de pompieri s-a indreptat la fața locului pentru a lichida incendiul, dar s-au pomenit blocat la intrarea in curtea blocului. © Sputnik…

- O femeie a suferit un atac de panica in urma unui incendiu care a izbucnit, vineri, la un coafor din municipiul Focsani, din cauza unui aparat de aer conditionat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari au intervenit astazi (vineri n.r.), in jurul orei…

- Pompierii militari au gestionat 4.255 de interventii in situatii de urgenta la sfarsitul saptamanii, majoritatea constand in asistenta medicala de urgenta a echipajelor SMURD, care au actionat pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru 3.623 de persoane aflate in dificultate. "In…

- Doua persoane, sot si sotie, de 84, respectiv 81 de ani, au fost gasite decedate in locuinta lor din localitatea Ganesti, județul Iași, in urma unui incendiu. Pompierii au fost alertati prin apel la 112, la ora 00,00, despre producerea unui incendiu in localitatea Ganesti, comuna Ion Neculce. Au fost…

- Un barbat a amenințat ca va exploda un bloc de locuit din Capitala, daca nu este lasat sa se sinucida. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Liliana Pușcașu. Potrivit acesteia, barbatul ar fi fost deja preluat de catre Poliție.…

- Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, focul s-a manifestat la un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de patru nivele. Citește și: Capitala ar putea intra in carantina. Orban: "Daca se depaseste rata de 3 la mie. In acel caz,…