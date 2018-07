Incendiu metrou Paris. Gara Montparnasse, închisă - VIDEO Traficul feroviar la gara Montparnasse din Paris, una din principalele gari ale capitalei franceze, care deserveste vestul si sud-vestul Frantei, a fost intrerupt vineri la mijlocul zilei, in timp ce se inregistra un important aflux de calatori, din cauza unui incendiu, a anuntat transportatorul SNCF, citat de AFP. Aceasta intrerupere va afecta foarte multi calatori care trebuiau sa ia trenul in aceasta vineri si in weekend, cand multi turisti se intorc la Paris, iar altii parasesc capitala. Intreruperea are drept cauza 'un incendiu la o substatie electrica apartinand RTF', reteaua pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

