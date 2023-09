Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni și tulburari la locul unde cinci blocuri din Craiova au fost afectate de un incendiu. Oamenii au devenit agresivi cu pompierii care incercau sa-și faca datoria. Ei au smuls furtunurile din mainile pompierilor, care foloseau aceste furtunuri pentru a stinge focul. Un locatar nervos a atacat…

- Flacarile se manifesta intr una dintre camerele apartamentului, cu degajari mari de fum.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a fost solicitat sa intervina, astazi, 7 septmbrie 2023, la un incendiu dintr un apartament, dintr un bloc de locuinte P 2, din orasul c.Intervin pompierii militari,…

- Un incendiu de proporții izbucnit, joi-dimineața, 7 septembrie 2023, in municipiul Craiova, in cel mai mare cartier al orașului. Ard apartamentele de la mansarda a doua blocuri, acțiunea pompierilor este ingreunata din cauza accesului dificil

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj au anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un bloc de locuinte din cartierul Craiovita din Craiova. La fata locului s-au deplasat cinci autospeciale cu apa si spuma, o autoscara, un echipaj SMURD. De asemenea, la incendiu…

- Cel putin 63 de oameni au murit astazi, pe 31 august 2023, intr un incendiu la Johannesburg, anunta serviciile de interventie sud africane, citate de agerpres.ro. Focul a distrus un imobil cu patru etaje din centrul orasului."Avem si 43 de persoane cu arsuri usoareldquo;, a declarat unei televiziuni…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 5.45 la brutaria pizzeria Karin din municipiul Pascani.Potrivit ISU Iasi in interior se afla doua butelii de GPL, cu capacitatea de 60 70 de litri fiecare.Echipajele au ajuns la locul interventiei si in interior au gasit proprietarul…

- Zece locatari dintr-un bloc de pe strada Eroilor, din Floresti, au fost evacuați, dupa un incendiu la un apartament.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, vineri seara, la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui apartament situat pe strada Eroilor din comuna Florești.…

- Olguța Vasilescu susține ca ucigașul de 17 ani a venit special in Gradina Botanica sa omoare pe cineva. Este declarația șocanta facuta de primarul Craiovei care spune ca orașul pe care il conduce nu este mai puțin sigur decat Timișoara, unde nici acum la peste 30 de ore nu a fost gasit ucigașul celor…