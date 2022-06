Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni au luptat astazi cu trei incendii de vegetație. Cel mai mare dintre ele a cuprins peste 50 de hectare de grau și s-a propagat pana la limita dintre județele Arad și Timiș. ISU Arad a trimis la fața locului trei autospeciale cu apa și spuma (cu 15 subofițeri), sprijinite de trei unitați…

- Pompierii aradeni au luptat doua ore pentru a pune capat unui incendiu izbucnit in zona localitații Semlac, intre Arad și frontiera de vest. La fața locului s-au deplasat voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența cu doua cisterne cu apa și patru tractoare cu bluc, o autospeciala…

- Incendiu masiv, duminica dupa-amiaza la Timișoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, o hala situata pe Calea Dorobanților arde. Coloana de fum se vede de la kilometri. Vom reveni ISU Timiș – ora 15:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hala…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetație care a izbucnit la Rociu. In ciuda intervenției, , incendiul s-a extins la o casa și o anexa. Se suplimenteaza forțele de intervenție cu inca doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de prim…

- A fost prapad noaptea trecuta in mai multe sate din județul Iași, unde incendiile de vegetație s-au extins rapid pana aproape de paduri, dar și de casele oamenilor. Pompierii s-au luptat ore in șir cu flacarile care au mistuit zeci de hectare de teren.

- Incendiu imens in zona de frontiera. Pompierii au lichidat un focar de ardere de vegetație uscata in raionul - Hancești, localitatea Leușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:23.

- Zeci de hectare de vegetatie uscata si padure au ars, in noapte de joi spre vineri, in trei localitati din comuna Bogdanita, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu cinci autospeciale si…