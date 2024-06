Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de padure a izbucnit sambata dupa-amiaza pe Muntele Parnitha, in apropiere de Atena, in timp ce autoritatile au avertizat asupra unui risc foarte ridicat de izbucnire a unor astfel de incendii in sase regiuni ale Greciei, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Un incendiu masiv a izbucnit sambata intr-o zona dens impadurita la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala greaca Atena, zona care nu este una turistica, relateaza agentiile Reuters si DPA.

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata intr-o zona dens impadurita, la aproximativ 20 km nord de Atena. Zona nu este una turistica, relateaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres. Din cauza vantului puternic, focul se extinde rapid.La intervenție au fost mobilizați sute de pompieri, cu zeci…

- Autoritatile din Grecia au arestat sambata, 22 iunie, 13 oameni aflați la bordul unui iaht, aceștia fiind acuzați ca au tras focuri de artificii care au provocat un incendiu pe insula Hydra, a relatat Reuters, citata de news.ro.„Arestarile au loc in urma unor acuzatii potrivit carora incendiul a fost…

- Un incendiu de padure izbucnit pe insula greceasca Hydra, langa Atena, a fost declansat vineri seara de un foc de artificii de pe un iaht, au anuntat sambata pompierii, relateaza AFP, confrom Agerpres.

- Un incendiu de vegetatie izbucnit miercuri la periferia orasului Koropi, situat in estul regiunii Attica, in apropiere de Atena, a condus la evacuarea a cel putin doua asezari, conform autoritatilor elene, relateaza joi agentiile Xinhua si Reuters, relateaza Agerpres.In Greece, forest fires continue…

- Pompierii s-au luptat cu un incendiu in orașul Koropi, situat la 30 de kilometri sud de Atena, in timp ce vantul puternic a intețit flacarile și a forțat locuitorii sa iși paraseasca casele și afacerile, noteaza Reuters. Traficul a fost suspendat de-a lungul unei autostrazi principale care leaga Koropi…

- Pompierii greci si avioane specializate au incercat sa stinga miercuri un incendiu de vegetatie care s-a declansat in localitatea Koropi, situata la 30 de kilometri sud de Atena, in contextul in care vanturile puternice au intetit flacarile si i-au fortat pe localnici sa isi paraseasca locuintele si…