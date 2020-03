Incendiu la vechea fabrică de mobilă din Rădăuți Pompierii militari au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vechea fabrica de mobila din Radauți. Potrivit ISU Suceava, incendiul se manifesta la o hala de depozitare de cherestea pe aproximativ 200 metri patrați. La fața locului au intervenit pompierii militari cu trei autospeciale de stingere, cu sprijinul unei alte autospeciale din […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin cu sase autospeciale cu apa si spuma, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la unul dintre cele mai mari magazine de materiale de constructii si mobila din municipiul Sibiu, anunța AGERPRES.Potrivit purtatorului de cuvant a ISU Sibiu, Alina Voina, la locul…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Micești: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe din cartierul albaiulian Micești. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale…

- Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, joi dimineața, pentru stingerea unui incendiu in municipiu. Focul a cuprins un magazin casnic, iar incendiul s-a manifestat cu degajari mari de fum. Nu au fost persoane ranite. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stins incendii și o autospeciala…

- RESITA – Pompierii militari resiteni ne spun ca marti, 25 februarie, in jurul orei 11.15, echipajul pirotehnic a intervenit pentru asanarea unui proiectil exploziv, calibru 76 mm, descoperit in Centrul Civic al Resitei, cu prilejul lucrarilor efectuate in Piata Revolutia din Decembrie! „Pompierii militari…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la acoperișul unei case din orașul Campeni. Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina in cursul nopții trecute (ora 00:30) pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit in orasul Campeni,…

- Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 22 de situatii de urgenta, cele mai multe pentru acordarea asistentei medicale si prim ajutor calificat, se arata intr-un comunicat de presa postat vineri pe site-ul institutiei, scrie AGERPRES.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Somes” al judetului Satu Mare a fost solicitat in cursul serii de 15.01.2020 pentru localizarea si stingerea unui incendiu produs la un garaj. La ora 18:36, pompierii satmareni au fost anuntati despre izbucnirea unui incendiu la un garaj situat pe strada Dariu…

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…