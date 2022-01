Un amplu incendiu a izbucnit, sambata dimineața, in Vama Giurgiu. Focul s-a manifestat in doua magazii in care sunt depozitate tutun vrac, cartușe de țigari, articole textile, incalțaminte și alte produse. Focul a degajat mult fum, fiind intreținut de cantitatea mare de materiale combustibile. Pompierii au intervenit de urgenta Pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu intervin […] The post INCENDIU la Vama Giurgiu! Cartușe de țigari au ars ca artificiile first appeared on Ziarul National .