Incendiu la vagoane de tren dezafectate: Acționează 6 autospeciale (FOTO) Un incendiu a izbucnit, in zona Calea Giulești, la un vagon de tren aflat pe o linie secundara. S-a procedat la decuplarea vagonului fața de restul garniturii. Incendiul s-a extins usor la inca doua vagoane, lateral stanga-dreapta fața de cel afectat inițial. Vagoanele sunt dezafectate. La fața locului acționeaza șase autospeciale de stingere. Nu sunt persoane ranite. Incendiul este localizat. The post Incendiu la vagoane de tren dezafectate: Acționeaza 6 autospeciale (FOTO) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

