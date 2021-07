Incendiu la un vagon de tren plin cu benzină, pe Valea Prahovei In aceasta dimineața, pompierii au avut de lucru sa stinga un incendiu extrem de periculos la o garnitura de tren care transporta combustibil. A luat foc un vagon cisterna, incarcat cu 56 tone de benzina. Trenul era compus din 18 vagoane cu motorina și 4 cu benzina, iar garnitura se indrepta catre localitatea Darste, județul [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

- Un vagon – cisterna incarcat cu 56 tone de benzina a luat foc, joi dimineața, in Prahova. Traficul feroviar este blocat intre Bușteni și Azuga. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa la un vagon – cisterna, la ieșire din Bușteni catre Azuga. Vagonul este incarcat cu 56 tone de benzina, acesta a…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane. Traficul feroviar intre Busteni si Azuga este blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina in județul Prahova. Acesta facea parte dintr-o garnitura formata dintr-un total de 22 de vagoane. Din cauza incendiului, traficul feroviar intre localitațile Busteni si Azuga a fost oprit, dupa cum informeaza…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

