Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 19:50, in localitatea Fizeșu Gherlii. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ACTUALIZARE: Din fericire a fost vorba despre un incendiu minor. Au ars depunerile de pe coșul…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 13:40, in localitatea Salatiu din comuna Mintiu Gherlii. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case din Salatiu. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 13:40, in localitatea Salatiu din comuna Mintiu Gherlii. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case din Salatiu. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej…

- Ieri, 01 februarie a.c., in jurul orei 16:50, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un incendiu de vegetație uscata, in satul Podul Lacului, com. Poiana Cristei. Sprijiniți de SVSU Poiana Cristei, dupa circa…

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane ranite, s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01:00, pe raza localitații clujene Coplean, comuna Cașeiu. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 23:30, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa situata langa o casa din Coplean. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 23:30, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa situata langa o casa din Coplean. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar…

- Pompierii covasneni au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la un incendiu produs la un atelier auto din localitatea Micfalau, informeaza compartimentul Informare și Relații publice al ISU Covasna. „La locul evenimentului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma din cadrul Detașamentului…