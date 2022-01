Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului, Emil Boc, a transmis, vineri, ca explozia de la pensiune a afectat magazine și locuințe, fiind demarcate verificari pentru a se stabili starea tuturor cladirilor invecinate. “Din nefericire, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.00, a avut loc o explozie la pensiune de pe strada Dunarii.…

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din localitatea Gataia, județul Timiș. Zeci de persoane au fost evacuate, fiind activat Planul Roșu de intervenție. Alarma a fost data dupa ora 7.00, pompierii fiind anunțați despre producerea unui incendiu intr-un salon de la parterul…

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, intr-un bloc cu 10 etaje din Craiova, la ghena de gunoi, locatarii ieșind din apartamente din cauza degajarilor mari de fum. Potrivit ISU Dolj, se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autospeciala de Descarcerare, o ambulanța SMURD și doua…

- Doi copii au fost raniți dupa ce un apartament, dintr-un bloc din Sibiu, a fost cuprins de flacari, joi dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgența, zeci de locatari fiind evacuați. O fata de 13 ani si un baiat de 14 ani, din municipiul Sibiu, au fost transportati la spital, dupa ce au suferit arsuri,…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doua persoane au murit si aproximativ 20 de pacienți bolnavi de COVID au fost evacuati. A fost declanșat Planul Rosu de Intervenție Alarma s-a dat in jurul orei 4.16, cand un apel la…

- PNL Satu Mare a adoptat, luni, in unanimitate, o rezoluție prin care cere conducerii PNL ca premierul desemnat Nicolae Ciuca sa iși depuna mandatul și apoi sa se inceapa urgent discuțiile pentru o coaliție guvernamentala cu USR (sau PSD, in cazul unui refuz). “PNL are datoria de a iniția noi discuții…

- PNL Satu Mare a adoptat, luni, in unanimitate, o rezoluție prin care cere conducerii PNL ca premierul desemnat Nicolae Ciuca sa iși depuna mandatul și apoi sa se inceapa urgent discuțiile pentru o coaliție guvernamentala cu USR (sau PSD, in cazul unui refuz). “PNL are datoria de a iniția noi discuții…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata, iar altele sunt date disparute in urma unui incendiu declansat la o fabrica de praf de pusca si produse chimice in regiunea Riazan din vestul Rusiei, a anunțat, vineri, Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Se pare ca ar fi vorba despre cel puțin 16 decedați, dar…