Incendiu la un spital din Cluj. Trei persoane dintr-un salon au fost evacuate

- Un incendiu a izbucnit, duminica, in una dintre baile Spitalului CFR din Cluj. Pompierii intervin cu mai multe echipaje, iar trei persoane dintr-un salon au fost evacuate. Incendiul s-a produs pe Sectia Interne, unde erau 11 persoane - personal si pacienti. Baia in care a izbucnit focul deservea mai…

- Conform ISU Ialomita, pompierii au fost informați printr-un apel la 112 despre o explozie produsa intr-un apartament situat la primul etaj al unui bloc cu patru etaje din municipiul Slobozia. Citește și: Lacrimi si durere in familia Luizei Melencu. De ziua ei, bunicii i-au pregatit un tort…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 22:10, in localitatea Jucu Herghelie. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara. ”Pompierii au gasit doua autoturisme și o autoutilitara avariate, iar ocupanții erau ieșiți din acestea. Cinci persoane…

- Doua autospeciale și doua echipaje SAJ au fost alertate în jurul orei 22.10 ca urmare a unui accident produs pe raza localitații Jucu Herghelie. Pompierii au gasit doua autoturisme și o autoutilitara avariate, iar ocupanții erau ieșiți din acestea.…

- Doua persoane au murit in urma unui impact violent intre un autocamion și o mașina. Echipele medicale nu au putut sa le mai salveze viața. Articolul FOTO/VIDEO – Accident tragic in județul Cluj. Doua persoane au decedat pe loc apare prima data in Someșeanul.ro .

- Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la hotelul Triumf din Capitala, situat pe Șoseaua Kiseleff. La fața locului acționeaza 14 autospeciale de stingere. Se pare ca focul se manifesta in podul cladirii. Conform ISU București-Ilfov, din hotel au fost evacuate 10 persoane,…

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, precum și un echipaj SMURD. "La fața locului s-a intervenit prompt și au fost evacuate aproximativ 30 de persoane dintre care 10 persoane au fost evacuate de catre pompierii militari cu ajutorul autospecialei de salvare…

- Pompierii si echipele de interventie depun eforturi pentru stingerea a cinci incendii de padure care afecteaza Spania, dintre care doua majore izbucnite in sud-vestul tarii si care au determinat evacuarea a peste 2.000 de persoane, relateaza duminica EFE.Activitatile de stingere a flacarilor…