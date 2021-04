Incendiu la un spital Covid. Cel puțin 82 de morți Cel putin 82 de persoane au murit duminica dimineata intr-un incendiu care a distrus un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit unui nou bilant in crestere al acestei tragedii, informeaza AFP. Potrivit noului bilant, furnizat de Ministerul de Interne irakian, “82 de persoane au fost ucise si 110 au fost ranite” in incendiu. Doar cu o ora inainte de anuntul ministerului citat, un responsabil irakian anunta decesul a 58 de persoane, dintre care 28 erau conectati la ventilatoare. Acest bilant facut public de Ali al-Bayati, membru al Comisiei guvernamentale pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

