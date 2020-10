Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a mistuit un adapost in care se aflau 60 de animale, duminica dimineata, toate fiind gasite moarte de catre pompierii aradeni dupa ce au reusit sa stinga focul. Incendiul a cuprins un saivan de la marginea localitatii Sintea Mica, fiind trimise echipaje ale Detasamentului de…

- Trupul copilului de 14 ani care s-a inecat luni, in raul Mureș, imediat dupa ce a plecat de la școala la scaldat, a fost gasit astazi de scafandrii Detasamentului de Pompieri Arad, la o adancime de aproximativ sapte metri, transmite Agerpres. Luni dupa-amiaza, un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca…

- Cadavrul elevului de 14 ani care s-a inecat, luni, in raul Mures, in care s-a scaldat imediat dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasit, marti, de catre scafandrii Detasamentului de Pompieri Arad, la o adancime de aproximativ sapte metri, relateaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cadavrul elevului de 14 ani care s-a inecat, luni, in raul Mures, in care s-a scaldat imediat dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasit, marti, de catre scafandrii Detasamentului de Pompieri Arad, la o adancime de aproximativ sapte metri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Pompierii aradeni au desfasurat, luni dupa-amiaza, o operatiune de cautare in apele Muresului a unui copil de 14 ani, care s-ar fi inecat in timp ce se scalda impreuna cu doi colegi de clasa, imediat dupa ce au plecat de la scoala. Citeste si: Un baiat de 8 ani din Vrancea s-a inecat in albia…

- Pompierii militari prahoveni s-au mobilizat, din nou, intr-o misiune de protejare a celor care au nevoie de ajutor, manifestandu-si pretuirea si grija fata de viata semenilor prin campania de donare de sange "SALVATORII DONEAZA PENTRU VIATA". In perioada 07-11 septembrie, 103 pompieri militari din cadrul…

- Un teren cicatrizat, situat la ieșirea din Buzau spre Braila, capata forma printr-un proiect-fluviu al Primariei Buzau. Aici ar urma sa fie amenajata o baza moderna pentru Trans Bus, o zona Park&Ride, dar și sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Ieri, consilierii municipali au aprobat un…