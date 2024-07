Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat un restaurant situat pe strada Alexandru Ciurea. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.50, moment in care restaurantul era, din fericire, inchis. Drept urmare, nu au existat…

- Un incendiu a afectat terasa unui imobil de pe strada Alexandru Ciurea din centrul Cluj-Napoca in noaptea de sambata spre duminica.Intervenția a fost ingreunata de imposibilitatea mașinilor de pompieri de a ajunge pana in imediata apropiere a focului. Accesul in strada Strada AlexandruCiurea se face…

- Un incendiu a afectat terasa unui imobil de pe strada Alexandru Ciurea din centrul Cluj-Napoca.Intervenția a fost ingreunata de imposibilitatea mașinilor de pompieri de a ajunge pana in imediata apropiere a focului. Accesul in strada Strada AlexandruCiurea se face printr-un gang care are inalțimea mai…

- „Pompierii din cadrul Detașamentelor Turda și 2 Cluj-Napoca au desfașurat, la primele ore ale dimineții, o ampla intervenție pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la o ferma de porci din localitatea Lita. Apelul de urgența a venit la ora 03.46, astfel ca imediat s-au deplasat la fața locului…

- Noaptea trecuta a izbucnit un incendiu la o ferma de porci situata intre Lita și Liteni din comuna Savadisla. La fața locului au acționat mai multe autospeciale cu apa și spuma pentru lichidarea focarului. Au intervenit pompierii de la Turda dar și cei de la Garda Baișoara și Florești. Potrivit primelor…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au fost alertati in aceasta dimineata cu privire la faptul ca a izbucnit un incendiu la etajul doi al Clinicii de Pediatrie III.Potrivit ISU Cluj incendiul a afectat camera tehnica, fiind lichidat rapid."Ca masura de precautie, s au autoevacuat pana…

- Doua ore s-au luptat pompierii cu flacarile care au mistuit o casa noaptea trecuta. Totul ar fi pornit de la o țigara uitata aprinsa. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa situata pe strada Oașului. Apelul de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un autoturism. Mașina se deplasa pe Varianta de Ocolire Cluj Est. Apelul de urgența a venit in jurul orei 7.30. La fața locului s-a trimis o autospeciala, iar pompierii…