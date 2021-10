Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Arad intervin joi seara pentru stingerea unui incendiu care a afectat un restaurant din localitatea Vladimirescu. Cei 4 angajați și clienții de pe terasa s-au autoevacuat. Potrivit ISU Arad, la...

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la un restaurant aflat intr-o parcare de TIR-uri din apropiere de municipiul Arad, angajatii reusind sa se autoevacueze, in timp ce clientii se aflau la terasa, astfel ca nimeni nu a fost ranit.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un incendiu provocat de un pacient a avut loc la primele ore ale zilei de duminica la Spitalul de Psihiatrie din Arad. Trei pacienți și trei cadre medicale au fost duse la UPU Arad, dupa ce s-au intoxicat cu fum. Un oradean ar putea deveni urmatorul astronaut roman care ajunge in Cosmos Un oradean…

- Pompierii au intrat in alerta, azi dimineața, la ora 04,24, dupa ce un apel la 112 a anunțat un incendiu provocat de un pacient intr-un salon al Spitalului de Psihiatrie din Arad. La fața locului, au fost trimise mai multe mașini de intervenție, 18 subofițeri și trei ofițeri. In momentul sosirii echipajelor…

- Aproximativ 300 de cadre medicale din vestul tarii au primit distinctii din partea autoritatilor, joi seara, intr-un eveniment dedicat celor care au luptat in prima linie cu pandemia de COVID-19, desfasurat la Domeniul Regal Savarsin. In cadrul Galei Recunostintei Medicale, mai multi medici,…

- Mecanicul trenului Regio Brad – Arad a anunțat serviciul 112 despre un incendiu izbucnit la garnitura de tren formata din 2 vagoane. The post Tren in flacari, in vestul țarii. De la ce a pornit incendiul. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis sambata dupa-amiaza mai multe avertizari cod roșu pentru fenomene extreme imediate vizand vestul țarii. Avertizarile de ploi torențiale au vizat județele Caraș-Severin și Arad, in timp ce in alte județe au fost coduri portocalii sau galbene de furtuni, insoțite de precipitații abundente.

- Polițiștii orașului Lipova și ai Secției 7 Rurala Lipova au desfaurat o acțiune in localitațile Pauliș, Covasanț, Ghioroc și zona de agrement. The post Zona de agrement din vestul țarii, controlata de polițiști appeared first on Renasterea banateana .