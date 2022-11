Stiri pe aceeasi tema

- Incediul a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din localitatea Vanatori din județul Galați. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins și o casa din apropiere. 15 perosane au reușit sa se autoevacueze la timp din calea flacarilor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar 23…

- Pompierii craioveni au fost chemati sa intervina, luni seara, aproape de miezul noptii, pentru stingerea unui foc deschis care ardea necontrolat in parcarea unui bloc de pe bulevardul Nicolae Titulescu. Locatarii blocului cu pricina au incercat sa stinga singuri focul pornit de la o gramada de frunze…

- BULETIN INFORMATIV Gospodarii afectate de incendiu la Tataranu și Boghești In cursul nopții trecute, pompierii militari au fost solicitați sa intervina la doua misiuni de stingerea a incendiilor, la Tataranu și Boghești. *** Astfel, prima misiune a avut loc imediat dupa miezul nopții, in jurul orei…

- Traficul in Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate-bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi oprit pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea si remedierea de catre echipele de specialisti a daunelor produse dupa ce, marti, o masina a luat foc, in mers, in interiorul pasajului, potrivit unui comunicat…

- Un automobil a luat foc in pasajul Unirii din centrul Bucureștiului, in dimineața zilei de marți, 18 octombrie 2022. Flacarile ar fi pornit de la un automobil tip SUV, al carui motor ar fi luat foc in timpul mersului. In SUV se aflau doi adulți și un copil, care au reușit sa se salveze. Foarte multe…

- Un incendiu violent a izbucnit, duminica la orele amiezii, la o casa din comuna Salcioara. Flacarile au cuprins acoperișul locuinței pe o suprafața de aproximativ 15 metri patrați. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Focul a fost localizat rapid de pompieri și s-a acționat pentru lichidarea lui.…

- Pompierii militari din cadrul ISU Tulcea s-au luptat cu flacarile aproape patru ore, la Babadag. Doua case au fost distruse complet de incendiul care a izbucnit in jurul orei 3.40, in noaptea de luni spre marți.

- Caz șocant in Sibiu, unde un pompier este anchetat sub acuzatia ca a incendiat cu buna stiinta casa fostei iubite. Focul a fost pus in noaptea de joi spre vineri la terasa casei din localitatea Sura Mare. Flacarile au cuprins acoperisul de 150 de metri patrati, distrugand in totalitate mansarda si bunurile…