- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la motorul unui tren de calatori stationat in halta Huedin, iar 100 de calatori s-u autoevacuat, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, potrivit Agerpres."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat…

