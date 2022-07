Incendiu la un motel din Giurgiu; nu s-a impus evacuarea persoanelor

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii giurgiuveni intervin cu doua autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit sambata la camera tehnica a unui motel situat in apropiere de Vama Giurgiu. ”In urma cu putin timp pompierii giurgiuveni au fost solicitati pentru a interveni la un incendiu produs la camera tehnica…

- Un incendiu a izbucnit joi intr-un apartament situat la etajul trei al unui bloc din Botosani. ”Panica intr-un bloc de pe strada Aleea Curcubeului din municipiul Botosani, dupa ce intr-un apartament, situat la etajul III, s-a produs un incendiu. Alarma a fost data de o vecina care a observat ca iese…

- Un incendiu a avut loc joi la o casa din comuna gorjeana Padeș. Pompierii din Gorj au fost solicitați sa intervina pentru stingerea focului izbucnit la o locuința din satul Orzești, comuna Padeș. La fața locului s-au deplasat urmatoarele forțe: doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanța…

- Pompierii giurgiuveni au intervenit urgent duminica dupa-amiaza, cand un autoturism a cazut in Argeș, la barajul de la Mihailești. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. La apelul primit la 112 au raspuns pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, care au ajuns rapid la fața…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 15, in municipiul Gherla. Din primele informații, incendiul se manifesta la o hala de prelucrare a lemnului de pe strada Gelu din Gherla. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un autoturism a ars ca o torța noaptea trecuta pe un drum comunal. La intervenție s-au deplasat de urgența pompierii de la Huedin dar mașina are „dauna totala”. Pompierii din cadrul Detașamentului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 73 de ani de ani si o femeie de 71 de ani au ajuns la spital, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum comunal localitatea Dobreni. In evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule, un tractor agricol si un autoturism. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incident petrecut la podul CFR, zona Dedeman. Potrivit primelor informații, o persoana s-ar fi aruncat de pe pod. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in jurul orei 11.00, cu o autospeciala, alaturi de un echipaj SAJ,…