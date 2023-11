Incendiu la un magazin dintr-o localitate din Deva

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața in interiorul unui magazin dezafectat din Deva. Focul s-a extins la o hala din vecinatate, iar echipele de pompieri au fost suplimentate deoarece exista riscul ca incendiul sa afecteze și o casa de locuit.

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, in centrul localitații Malini, județul Suceava. Pompierii au gasit o spalatorie și o vulcanizare auto in flacari, care apoi s-au extins și la acoperișul unui magazin mixt.La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o spalatorie și o vulcanizare auto, iar…

- Interventia unui fost politist a dus la prinderea unei persoane cercetate pentru talharie calificata La data de 5 noiembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui tanar de 21 de ani, din Nasaud, cercetat pentru talharie calificata, informeaza…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, marți, cu o autospeciala de stins incendii, pentru lichidarea flacarilor care au cuprins un garaj de pe strada Plopilor din municipiul Gherla. In momentul sosirii la fața locului, militarii au gasit garajul și un autoturism parcat in interiorul…

- Un puternic incendiu a izbucnit in zorii zilei de duminica, in cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, pe strada Gheorghe Doja, la intersecția cu Jean Bart.Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 5.30.Pompierii au gasit un foc violent la un chioșc Roti-Grill, incendiu care s-a extins ...

- Sute de oameni au fost evacuați imediat, iar autoritațile locale au luat masuri de siguranța și au reușit sa evacueze zona afectata in cateva minute. La fața locului au sosit echipaje de urgența ale pompierilor, iar acestea depun eforturi pentru a controla situația. In urma degajarii de fum și flacari,…

- Un numar de 52 de salvatori romani actioneaza, marti, in Grecia pentru localizarea si stingerea unui incendiu care se manifesta in proximitatea unui spital din localitatea Alexandroupolis. „Modulul national specializat de stins incendii de padure, care a fost dislocat ieri in sprijinul autoritatilor…

- Pompierii din Bihor intervin joi dimineața pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit la un hotel din stațiunea Baile Felix.Potrivit ISU Bihor, este vorba de Hotelul Mureș din Baile Felix, unde a izbucnit un incendiu violent. Sunt cuprinse de flacari doua camere de la etajul 2 al hotelului.…