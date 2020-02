Stiri pe aceeasi tema

- Flacari in apropiere de Timișoara. Pompierii au intervenit de urgența, in aceasta seara, pentru stingerea unui incendiu la un container care servește drept bucataria unui operator economic din Ghiroda. Peste 200 de persoane s-au atuoevacuat. Alerta a fost data la 112 in jurul orei 20.20. La fața locului…

- Pompierii militari din Timișoara au avut o noapte agitata, fiind chemați sa intervina la doua incendii azi noapte. Prima data s-a dat alarma la ora 2,20 cand au fost anunțați ca focul a cuprins un apartament pe strada Vasile Lucaciu, Timișoara.La locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 07:57, sa intervina la un accident rutier pe Calea Urseni, Timișoara, o mașina rasturnata in afara parții carosabile. La locul intervenției s-a deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție cu 3 pompieri și o ambulanța SAJ. In autoturism a fost doar șoferul,…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 a mobilizat mai multe echipaje din cadrul ISU Timiș in localitatea Foeni, aflata la peste 40 de kilometri de Timișoara, aproape de granița cu Serbia. Focul izbucnise in bucataria unei locuințe, iar pompierii au luptat cu flacarile timp de trei ore și jumatate.…

- Incendiu de proporții in Timiș, in aceasta seara. Pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Temerești, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa. In urma incendiului, doua persoane au fost transportate la spital. Alerta a fost data in jurul orei 19.30, in localitatea Temerești,…

- Incidentul s-a petrecut miercuri seara intr-un magazin Profi din Calea Buziașului din Timișoara. Barbatul de 45 de ani era ușor baut, spun polițiștii, și a mers sa faca cumparaturi. In momentul in care a ajuns la casa a realizat ca prețul afișat la raft era mai mic decat cel cerut de vanzatoare.…

- Miercuri, putin dupa ora 11.00, a avut loc un accident rutier pe strada Iuliu Maniu, Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului o mașina a ajuns pe treptele unui magazin din zona. The post Mașina proiectata pe treptele unui magazin, in urma unui accident. Doua persoane la spital…

- Inca 5 persoane au ajuns in spitalele din Timisoara, din cauza dezinsectiei de la blocul de pe strada Miorita. Potrivit ultimei raportari de la ISU Timis, este vorba de o mama cu 2 copii de 12 si 14 ani, un adult si inca un copil de 11 ani. Adulții au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe,…